Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架「相談しやすかったり、打ち明けたりできる、そんなLOCKS!に…」ラジオ単独パーソナリティの新体制スタートで誓い

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

5月4日（月）の放送では、今週から藤澤が1人で授業（放送）を担当する新体制がスタート。リスナーからのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

5月から藤澤先生が1人で頑張ると聞いて、1人でやるなんてすごいなと思いました。

藤澤先生に質問です。1人でミセスLOCKS!をしていくにあたって、何を頑張りたいですか？ 自分は黒板に書くときの漢字を頑張ってほしいです。質問待っています！（三重県 14歳 男性）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：……ちょっと待ってください。あの、そっちが先生（笑）？ 1学期が始まって、先生に「君は何を頑張りたいんだ？」「黒板を書くときの漢字を頑張ってね」と言われている感じがありますけれども（笑）。

いや、ありがたいですね。何を頑張っていきたいかという話ですが、頑張っていきたいというか……。何でしょうか。この間、アンジー校長、たんぼ教頭も言ってくれていましたが、“藤澤先生だからこその寄り添い方”ができる、そういうLOCKS!に、よりなっていったらいいなと思っています。生徒のみんなもちょっとしたことを相談しやすかったり、打ち明けたりできる、そんなLOCKS!になっていったらいいなと思っています。ありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info