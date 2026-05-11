チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会は、チーズを用いた料理の普及を目的としたレシピコンテスト「チー1グランプリ」を開催する。5月4日から、チーズとご当地食材を組み合わせた作品や、郷土料理をアレンジしたレシピの募集を開始した。

チー1グランプリ

同コンテストは、今年で15回目を迎える。昨年は1,557作品もの応募が寄せられるなど、幅広い層から支持を集める恒例行事となっている。

応募は、公式WEBサイトの専用フォームまたは郵送にて受け付けており、1人につき何度でも応募ができる。9月16日までレシピを広く募集している。募集締め切り後、11月初旬に地域選抜賞が決定し、その中からさらに優れた作品を選出。最終的なグランプリおよび準グランプリ、特別賞の発表と表彰式は、11月11日に東京都内のイベントホール「EBiS303」で開催する「チーズフェスタ」の会場にて実施する。

グランプリには盾と5万円分のJCBギフトカード、準グランプリには3万円分の同ギフトカードを副賞として用意する。地域選抜賞の12作品にはチーズの詰め合わせも贈呈。白カビや青カビなどの特色あるナチュラルチーズを使用した作品を対象とする「特別賞」も設ける。