明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節が10日に行われ、ジェフユナイテッド千葉とFC町田ゼルビアが対戦した。

1試合消化が少ない3位町田は、わずかに可能性が残る逆転優勝へ、ラスト4試合全勝が必須。特別大会初の連勝を目指す千葉の敵地『フクダ電子アリーナ』に乗り込んだ一戦は、開始6分に町田が先制する。高い位置でイェンギがボールをカットし、ルーズボールを拾ったエリキが中央へ折り返すと、これにナ・サンホが合わせて押し込んだ。

36分には町田が追加点。前寛之の浮き球に抜け出したイェンギが右の深い位置から折り返し、ゴール前のナ・サンホが合わせた。

千葉は後半に入ってから出力を上げたものの、町田の硬い守りを崩すことができない。74分にはスルーパスに抜け出したカルリーニョス・ジュニオが一対一の絶好機を迎えたが、相手GK谷晃生の好セーブに阻まれた。

2点リードを守り切った町田は2連勝を達成し、首位鹿島アントラーズとの勝ち点差を「8」に縮めた。ミッドウィークの第12節延期分では東京ヴェルディと対戦する。

一方、千葉は2試合ぶり黒星で最下位に転落。次節は17日に行われ、鹿島とホームで対戦する。

【スコア】

ジェフユナイテッド千葉 0－2 FC町田ゼルビア

【得点者】

0－1 7分 ナ・サンホ（町田）

0－2 36分 ナ・サンホ（町田）

【ゴール動画】千葉vs町田