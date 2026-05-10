西武、楽天に5点リードで後半戦へ

西武が序盤から着実に加点し、楽天を突き放す。1回から3回にかけて計3点を奪うと、4回には西川、ネビンの活躍などで2点を追加。5回に楽天が1点を返したが、6回裏に西武がさらに1点を加え、5点差で試合は後半戦に突入した。

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