日産リーフに適合するTV-KIT「NTV448」を発売｜データシステム｜

データシステムは、「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2026年1月からデリバリーを開始した新型リーフのうち、Nissan Connect インフォテイメントシステム（12.3インチ Google搭載）装着車について、「NTV448」の2タイプが適合すると発表した。価格は各2万1780円。

【画像】ドライブ時に同乗者の楽しみをサポートするTV-KITのパッケージ

TV-KITを装着することで、走行中でも純正ナビ（ディスプレイオーディオ）のテレビ視聴とナビ操作ができるようになる。同乗者が走行中でもテレビを楽しめたり、カーナビの設定操作をサポートできたりと便利に使える。

今回新型リーフに適合したNTV448は、TV-KIT機能のオン・オフ操作用の小型スイッチが付属する「NTV448（切り替えタイプ）」と純正風スイッチが付属する「NTV448B-D（ビルトインタイプ）」の2タイプで、車両の仕様や好みに合わせて選べる。

TV-KITは純正ナビにカプラーオンで接続が可能で、車両側の配線を傷つけることなく取り付けられる手軽さも魅力。

新型リーフにNTV448を装着して使用した際、TV-KIT機能がオンのときのナビの自車位置は正常に作動するので、安心して使える。なお、製品の仕様上、車両の電源をオフ（キーオフ）後もしばらくスイッチランプが点灯したままになる。ドアロック後に何もしない状態で数分経過すればスイッチランプは消灯する。

また、B5 Sグレードについては適合外となっている。

※B5 SはNissan Connect インフォテイメントシステム［シンプル］（12.3インチ ナビゲーション by ZENRIN）を搭載

［日産 リーフ適合のTV-KIT製品概要］

［品番］

NTV448（切り替えタイプ）

NTV448B-D（ビルトインタイプ）

［適合車種］

日産・リーフ

〈型式：ZE2 年式：2026年1月〜〉

Nissan Connect インフォテイメントシステム（12.3インチ Google搭載）装着車

［価格］

各2万1780円

「TV-KIT」シリーズの詳細情報

https://www.datasystem.co.jp/products/tvkit_sr.html

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

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