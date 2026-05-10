レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英 [写真]=Getty Images

　ラ・リーガ第35節が9日に行われ、レアル・ソシエダとベティスが対戦した。

　久保建英が先発出場した一戦は、レアル・ソシエダがボールをコントロールするのに対し、チャンスはベティスがより多く作るという展開になる。

　試合が進むにつれて、徐々にレアル・ソシエダはチャンスを生み出していく。だが、ポストに直撃するなどなかなか得点を奪えない。すると39分、ベティスのアントニーが左サイドでパスを受けるとカットインしてから左足一閃。コントロールシュートはゴール左に吸い込まれ、ベティスが先制した。

　後半に入り47分、ベティスのアブデ・エザルズリが敵陣左サイドをドリブルで駆け上がり、そのままの勢いでボックス内に侵入してから右足でシュート。これがゴール右上に決まり、ベティスはリードを2点とする。

　それでもレアル・ソシエダは79分、セルヒオ・ゴメスがボックスの左外からクロスを上げると、オーリ・オスカルソンが右足のインサイドでうまく合わせてゴール。レアル・ソシエダがここで1点を返した。

　さらに後半アディショナルタイム1分、レアル・ソシエダはPKを獲得。これを主将のミケル・オヤルサバルがしっかりと決め、土壇場で追いついた。

　その後、猛攻を仕掛けたレアル・ソシエダだったが逆転とはならず。レアル・ソシエダは2－2でベティスと引き分けるという結果に終わり、リーグ戦5試合未勝利ということになった。なお、先発出場を果たした久保建英は54分までプレーした。

　次節、レアル・ソシエダは14日にアウェイでジローナと、ベティスは12日にホームでエルチェとそれぞれ対戦する。

【スコア】
レアル・ソシエダ　2－2　ベティス

【得点者】
0－1　39分　アントニー（ベティス）
0－2　47分　アブデ・エザルズリ（ベティス）
1－2　79分　オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）
2－2　90＋1　ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）

【動画】オスカルソンの技ありゴールにオヤルサバルのPK弾！