ラ・リーガ第35節が9日に行われ、レアル・ソシエダとベティスが対戦した。

久保建英が先発出場した一戦は、レアル・ソシエダがボールをコントロールするのに対し、チャンスはベティスがより多く作るという展開になる。

試合が進むにつれて、徐々にレアル・ソシエダはチャンスを生み出していく。だが、ポストに直撃するなどなかなか得点を奪えない。すると39分、ベティスのアントニーが左サイドでパスを受けるとカットインしてから左足一閃。コントロールシュートはゴール左に吸い込まれ、ベティスが先制した。

後半に入り47分、ベティスのアブデ・エザルズリが敵陣左サイドをドリブルで駆け上がり、そのままの勢いでボックス内に侵入してから右足でシュート。これがゴール右上に決まり、ベティスはリードを2点とする。

それでもレアル・ソシエダは79分、セルヒオ・ゴメスがボックスの左外からクロスを上げると、オーリ・オスカルソンが右足のインサイドでうまく合わせてゴール。レアル・ソシエダがここで1点を返した。

さらに後半アディショナルタイム1分、レアル・ソシエダはPKを獲得。これを主将のミケル・オヤルサバルがしっかりと決め、土壇場で追いついた。

その後、猛攻を仕掛けたレアル・ソシエダだったが逆転とはならず。レアル・ソシエダは2－2でベティスと引き分けるという結果に終わり、リーグ戦5試合未勝利ということになった。なお、先発出場を果たした久保建英は54分までプレーした。

次節、レアル・ソシエダは14日にアウェイでジローナと、ベティスは12日にホームでエルチェとそれぞれ対戦する。

【スコア】

レアル・ソシエダ 2－2 ベティス

【得点者】

0－1 39分 アントニー（ベティス）

0－2 47分 アブデ・エザルズリ（ベティス）

1－2 79分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）

2－2 90＋1 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）

【動画】オスカルソンの技ありゴールにオヤルサバルのPK弾！