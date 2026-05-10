セリエA第36節が9日に行われ、ラツィオとインテルが対戦した。

コッパ・イタリア決勝で激突する両チームによる対戦となった。ラツィオは前節のクレモネーゼ戦で勝利し、この試合でリーグ戦連勝といきたいところだった。対するインテルは前節パルマ・カルチョ戦で勝利し、スクデット奪還に成功。2シーズンぶり通算21度目のセリエA優勝を果たした。このいい流れを決勝へつなげることはできるか。

試合は立ち上がりからインテルがボールを支配する展開となる。そして6分、インテルが敵陣深くの右サイドでロングスローを試みると、このボールをマルクス・テュラムが頭でそらし、ラウタロ・マルティネスが右足でボレー。シュートはゴールネットに突き刺さり、主将の見事な一発でインテルが先制した。

インテルは先制後もボールを支配し、優位に立ち続ける。一方で、ラツィオはなかなかシュートの場面を作ることができない。すると39分、ラウタロ・マルティネスがボックス内からマイナス方向へのパスを送ると、ペタル・スチッチが左足ダイレクトでシュートをゴール左上に沈め、インテルはリードを2点差に広げた。前半はこのまま終える。

まずは1点を返したいラツィオだが59分、アレッシオ・ロマニョーリのアンジェ・ヨアン・ボニーに対するファウルでレッドカードを提示され、ここで10人での戦いを強いられることになった。

勢いに乗るインテル。今度は76分にボックス内でボニーがボックス内でのボールキープからパス。これを受けたヘンリク・ムヒタリアンが左足でゴールを決めきり、インテルのリードは3点に広がった。

その後、ラツィオは攻勢を強めて何度かチャンスを作る。しかし得点を奪えないまま試合は終盤に突入。結局、試合はインテルが3－0でラツィオに勝利し、リーグ戦連勝を達成した。

この後、両チームは13日に行われるコッパ・イタリア決勝で再び対戦する。

【スコア】

ラツィオ 0－3 インテル

【得点者】

0－1 6分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

0－2 39分 ペタル・スチッチ（インテル）

0－3 76分 ヘンリク・ムヒタリアン（インテル）

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