バルセロナは現地時間10日、ラ・リーガ第35節でレアル・マドリードをホームに迎える。同試合を前に、バルセロナに所属するU－21スペイン代表MFマルク・ベルナルが、クラブ公式メディア『バルサTV』を通して、“エル・クラシコ”への意気込みを語った。

前節終了時点で、バルセロナはラ・リーガで29勝1分4敗を記録し、勝ち点「88」を獲得。次節、レアル・マドリードとのエル・クラシコを引き分け以上で終えれば、7シーズンぶりのラ・リーガ2連覇が決まる。なお、これまでの両者の長いライバル史において、バルセロナがエル・クラシコでラ・リーガ優勝を決めたことはない。史上初の“偉業”を達成するチャンスでもある。

前節のオサスナ戦（○4－0）で足首のねん挫から約1カ月ぶりの復帰を果たしたベルナルは、「ファンの皆さんには、僕らを信じてほしい。そして、皆で力を合わせて戦おうと伝えたい。特別で、忘れられない一日になるだろうから」と語る。

現在18歳のベルナルは一昨年の夏、左ひざ前十字じん帯断裂および外側半月板損傷と診断され、約1年間の離脱を強いられたこともあり、これまでエル・クラシコのピッチに立ったことはない。だが、ケガから復帰し、徐々にコンディションを整えた今季後半戦は、唯一無二の“ピボーテ”として序列を上げており、次節がエル・クラシコのデビュー戦となる可能性がある。

ラ・マシア（バルセロナの育成組織）出身選手として、「小さい頃からエル・クラシコを見てきた」と明かすベルナルは、「トップチームの一員として、Spotifyカンプ・ノウでプレーするのは格別だと思うんだ。チームの状況もありきだけど、僕個人としても非常に楽しみにしている」と意気込んだ。

バルセロナが、改修工事を終えた新本拠地の『Spotifyカンプ・ノウ』にレアル・マドリードを迎える一戦は、日本時間で10日の28：00（11日の4：00）にキックオフを迎える。

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