チャンピオンシップ・昇格プレーオフ準決勝の1stレグが9日に行われ、MF松木玖生が所属するサウサンプトンはアウェイでミドルズブラと対戦した。

サウサンプトンは今シーズン、序盤戦で苦しい戦いを強いられたものの、途中就任したトンダ・エッカート監督の下、成績がV字回復。シーズン後半戦は破竹の勢いで勝利を重ね、プレミアリーグ昇格プレーオフ圏内の4位に入った。1シーズンでのトップリーグ復帰を懸けて、プレーオフ準決勝は5位ミドルズブラと対戦する。

松木がベンチスタートとなった一戦は、ホーム大声援を後押しにするミドルズブラが序盤の主導権を握るも、サウサンプトンは水際で防いでいく。29分にはDFルーク・アイリングがボックス内まで持ち運びシュートを放つなど、サウサンプトンゴールを脅かし続ける。

さらにミドルズブラは34分にビッグチャンス。高い位置でボールを奪い、ショートカウンターを発動させ、トミー・コンウェイがフリーでシュートを放つが、ポストに阻まれる。

試合が拮抗し、迎えた68分にシェイ・チャールズとともに松木がピッチに登場。松木は公式戦3試合ぶりの出場となる。後半はサウサンプトンも敵陣で試合を進める時間を増やしていく。87分には途中出場のサミュエル・エドジーがチャンスを迎えるが、決め切ることはできない。

そのまま試合終了の笛が鳴り、1stレグはスコアレス。プレミアリーグ昇格プレーオフ準決勝の2ndレグは、12日にサウサンプトンの本拠地『セント・メリーズ・スタジアム』で開催される。

【スコア】

ミドルズブラ 0－0 サウサンプトン