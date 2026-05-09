ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹の戦線復帰が、刻一刻と近づいているようだ。

ホッフェンハイムは9日、ブンデスリーガ第33節で日本代表DF菅原由勢、同GK長田澪（ミオ・バックハウス）を擁するブレーメンをホームに迎える。ホッフェンハイムを率いるクリスティアン・イルツァー監督が8日、同試合に向けた前日会見に出席。その様子を、クラブ公式HPが伝えた。

前節終了時点で、ホッフェンハイムは17勝7分5敗を記録し、勝ち点「58」を獲得。現在は6位につけているが、4位のレヴァークーゼンとは勝ち点で並んでおり、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場も狙える立ち位置だ。

このような状況で迎えるブレーメン戦を前に、イルツァー監督は「我々が直接影響を与えられるのは、自分たちのパフォーマンスだけだ。良い試合を見せたい。そのために準備してきたし、そこに集中している。そうすれば、流れを自分たちに有利に変えることができるだろう」と意気込む。今季のブンデスリーガは残り2試合となり、次節のブレーメン戦はホッフェンハイムにとってのホーム最終戦となるが、イルツァー監督はここまでの道のりを次のように振り返りつつ、CL権を争うライバルたちの動向は気にせず、目の前の試合の集中することを強調した。

「シーズンはあっという間だ。今シーズン、プレゼロ・アリーナでは素晴らしい瞬間がたくさんあった。ホーム最終戦では、今シーズン、我々を際立たせてきたものをもう一度見せつけたい。我々は自分たちのプレーに集中し、シュトゥットガルトやライプツィヒで何が起こっているかは気にしない」

また、同試合を前にしたチーム状況については、「バレンティン・ゲンドリーを除く、全選手が起用可能だ」とイルツァー監督。つまり、昨夏にベルギーのユニオン・サン・ジロワーズからホッフェンハイムに完全移籍加入しながら、昨年8月23日に行われた今季開幕節のレヴァークーゼン戦で負傷交代し、左ひざ前十字じん帯断裂に見舞われた町田も、プレー可能ということを意味する。

そんな町田について、イルツァー監督は「コウキ・マチダはほぼすべての練習に参加し、さらに大きな進歩を遂げている。我々にとっては、選択肢は豊富な状況だ」と明かす。先の大ケガにより長期離脱を強いられたが、懸命なリハビリの甲斐もあって、シーズン残り2試合となったこのタイミングで、ピッチに戻ってくることができそうだ。早ければ今節のブレーメン戦が、町田の復帰戦となるかもしれない。

なお、町田は先のケガの影響で、昨年6月に行われたFIFAワールドカップ26アジア最終予選のオーストラリア代表戦を最後に、日本代表から遠ざかっている。北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のメンバー発表は今月15日に予定されているが、町田はメンバー発表前に戦線復帰を果たし、“滑り込み”での日本代表復帰を果たせるか。併せて注目が集まる。

【ハイライト動画】ホッフェンハイム、前節はCL権争うシュトゥットガルトとドロー