イングランドサッカー協会（FA）は8日、FIFAワールドカップ2026に臨むイングランド代表メンバーが、現地時間5月22日に発表されることを明かした。

トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選グループKの戦いで8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な成績を残し、8大会連続17回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループLに入っており、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同居する。

15大会ぶり2度目の優勝にも期待がかかるなか、今大会の“スリーライオンズ”のメンバーは、現地時間22日に発表されることが決まった。詳細の時間等は、現時点では明かされていない。

FIFA（国際サッカー連盟）の規定により、FIFAワールドカップ2026に臨む各国代表の暫定メンバーリストは、5月11日までの提出が義務付けられている。最低35名、最大で55名までの登録が可能だ。同リストがFIFAより公表されることはないが、最終登録メンバー26名のなかに重傷または重病の選手が発生した場合は、暫定登録メンバーの選手と交代することができる。この交代は、各チームのFIFAワールドカップ2026初戦の24時間前まで受け付けられている。

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