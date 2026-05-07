BE:FIRST、「輪舞」テーマにした「Rondo」Dance Performance映像公開

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月6日（水）に発売した9枚目のシングル収録の新曲「Rondo」Special Dance Performance映像を公開した。

日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

公開されたSpecial Dance Performanceはタイトル「Rondo」から着想を得て、「輪舞」「回り続けること」をテーマに制作。BE:FIRSTのメンバーが集まる”アジト”をイメージした空間に、日本中を相手にする存在となったBE:FIRSTが、自分たちのいつものアジトに戻り、ラフに、自然体で、互いのスキルを共有し合う。「自然体でぶちかましているのに、 結果として一番かっこいい。」そんなBE:FIRSTの姿が表現されている。

5月16日（土）・17日（日）には、チケットが一般発売開始わずか3分で即完売となった自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を味の素スタジアムにて開催する。さらに7月1日（水）には早くも10枚目のシングル「Missing」のリリースを発表している。

＜リリース情報＞

BE:FIRST

9th Single「BE:FIRST ALL DAY」

発売中

詳細はこちら：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

ご購入はこちらから：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY

＜ライブ情報＞

BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"

2026年5月16日（土） OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日（日） OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

公演の詳細はこちら https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/

Official Website：https://befirst.tokyo/