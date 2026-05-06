日付
曜日
投手名
3月27日
金
竹丸 和幸
3月28日
土
Ｓ．ハワード
3月29日
日
山城 京平
3月30日
月
3月31日
火
Ｆ．ウィットリー
日付
曜日
投手名
4月1日
水
田中 将大
4月2日
木
則本 昂大
4月3日
金
竹丸 和幸
4月4日
土
Ｓ．ハワード
4月5日
日
井上 温大
4月6日
月
4月7日
火
Ｆ．ウィットリー
4月8日
水
田中 将大
4月9日
木
中止
4月10日
金
竹丸 和幸
4月11日
土
Ｂ．マタ
4月12日
日
井上 温大
4月13日
月
4月14日
火
則本 昂大
4月15日
水
中止
4月16日
木
田中 将大
4月17日
金
Ｆ．ウィットリー
4月18日
土
Ｂ．マタ
4月19日
日
井上 温大
4月20日
月
4月21日
火
則本 昂大
4月22日
水
竹丸 和幸
4月23日
木
4月24日
金
田中 将大
4月25日
土
Ｂ．マタ
4月26日
日
井上 温大
4月27日
月
4月28日
火
則本 昂大
4月29日
水
竹丸 和幸
4月30日
木
Ｆ．ウィットリー
日付
曜日
投手名
5月1日
金
田中 将大
5月2日
土
又木 鉄平
5月3日
日
井上 温大
5月4日
月
戸郷 翔征
5月5日
火
赤星 優志
5月6日
水
竹丸 和幸
5月7日
木
Ｆ．ウィットリー
【了】