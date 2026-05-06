日付

曜日

投手名

3月27日

竹丸　和幸

3月28日

Ｓ．ハワード

3月29日

山城　京平

3月30日

3月31日

Ｆ．ウィットリー

 

 

日付

曜日

投手名

4月1日

田中　将大

4月2日

則本　昂大

4月3日

竹丸　和幸

4月4日

Ｓ．ハワード

4月5日

井上　温大

4月6日

4月7日

Ｆ．ウィットリー

4月8日

田中　将大

4月9日

中止

4月10日

竹丸　和幸

4月11日

Ｂ．マタ

4月12日

井上　温大

4月13日

4月14日

則本　昂大

4月15日

中止

4月16日

田中　将大

4月17日

Ｆ．ウィットリー

4月18日

Ｂ．マタ

4月19日

井上　温大

4月20日

4月21日

則本　昂大

4月22日

竹丸　和幸

4月23日

4月24日

田中　将大

4月25日

Ｂ．マタ

4月26日

井上　温大

4月27日

4月28日

則本　昂大

4月29日

竹丸　和幸

4月30日

Ｆ．ウィットリー

 

　

 

日付

曜日

投手名

5月1日

田中　将大

5月2日

又木　鉄平

5月3日

井上　温大

5月4日

戸郷　翔征

5月5日

赤星　優志

5月6日

竹丸　和幸

5月7日

Ｆ．ウィットリー

 

【了】