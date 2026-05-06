ヤクルト、3点リードで後半戦へ

ヤクルトは1回表に並木、内山のホームランなどで2点を先制。その後も6回表に増田のタイムリーで追加点を挙げ、3-0とリードを広げた。巨人はヤクルト投手陣を前に無得点に抑えられている。

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