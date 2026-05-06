楽天、平良の一発で1点リード

3回を終え、楽天が1-0とリード。3回裏、楽天の平良がソロホームランを放ち、この試合最初の得点を挙げた。投手戦の序盤を終え、中盤へ突入する。

【スタメン】

楽天: 1(左)平良 2(中)辰己 3(二)黒川 4(一)浅村 5(遊)村林 6(右)小郷 7(三)繁永 8(指)YG安田 9(捕)太田 10(投)前田健

日本ハム: 1(二)カストロ 2(三)郡司 3(一)清宮幸 4(指)レイエス 5(左)野村 6(中)矢澤 7(右)万波 8(遊)水野 9(捕)田宮 10(投)伊藤

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