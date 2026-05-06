楽天、平良の一発で1点リード
3回を終え、楽天が1-0とリード。3回裏、楽天の平良がソロホームランを放ち、この試合最初の得点を挙げた。投手戦の序盤を終え、中盤へ突入する。
【スタメン】
楽天: 1(左)平良 2(中)辰己 3(二)黒川 4(一)浅村 5(遊)村林 6(右)小郷 7(三)繁永 8(指)YG安田 9(捕)太田 10(投)前田健
日本ハム: 1(二)カストロ 2(三)郡司 3(一)清宮幸 4(指)レイエス 5(左)野村 6(中)矢澤 7(右)万波 8(遊)水野 9(捕)田宮 10(投)伊藤
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|32
|19
|12
|1
|.613
|-
|2
|ヤクルト
|33
|20
|13
|0
|.606
|0
|3
|巨人
|32
|17
|15
|0
|.531
|2
|4
|DeNA
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|5
|広島
|29
|10
|17
|2
|.370
|7
|6
|中日
|31
|11
|20
|0
|.355
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|32
|20
|12
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|31
|17
|14
|0
|.548
|2
|3
|西武
|34
|16
|17
|1
|.485
|4
|4
|楽天
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|日本ハム
|34
|15
|19
|0
|.441
|6
|6
|ロッテ
|31
|13
|18
|0
|.419
|6