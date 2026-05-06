オリックス、野口の2打点で2点リード

ロッテ対オリックスは6回終了時点でオリックスが2-0とリード。2回裏に野口智哉のタイムリーで2点を奪い、試合を優位に進めている。ロッテ打線はこの後、反撃の糸口を見つけられるか。

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