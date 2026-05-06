西武、8点リードで後半戦へ
ソフトバンク対西武は6回終了し、西武が8-0と大量リード。2回裏に渡部聖弥の満塁弾などで一挙8得点を奪い、試合を優位に進めている。渡部聖弥は4打点、西川愛也、平沢大河も打点を挙げている。
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|32
|19
|12
|1
|.613
|-
|2
|ヤクルト
|33
|20
|13
|0
|.606
|0
|3
|巨人
|32
|17
|15
|0
|.531
|2
|4
|DeNA
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|5
|広島
|29
|10
|17
|2
|.370
|7
|6
|中日
|31
|11
|20
|0
|.355
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|32
|20
|12
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|31
|17
|14
|0
|.548
|2
|3
|西武
|34
|16
|17
|1
|.485
|4
|4
|楽天
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|日本ハム
|34
|15
|19
|0
|.441
|6
|6
|ロッテ
|31
|13
|18
|0
|.419
|6