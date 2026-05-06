オリックス vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs ロッテ
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ1勝-オリックス4勝（5/5 ロッテ1-6オリックス (オリックス)、5/4 ロッテ0-3オリックス (オリックス)、4/22 オリックス4-1ロッテ (オリックス)、4/21 オリックス4-7ロッテ (ロッテ)、4/9 ロッテ1-2オリックス (オリックス)）

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 32 19 12 1 .613 -
2 ヤクルト 33 20 13 0 .606 0
3 巨人 32 17 15 0 .531 2
4 DeNA 31 15 15 1 .500 3
5 広島 29 10 17 2 .370 7
6 中日 31 11 20 0 .355 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 32 20 12 0 .625 -
2 ソフトバンク 31 17 14 0 .548 2
3 西武 34 16 17 1 .485 4
4 楽天 32 15 16 1 .484 4
5 日本ハム 34 15 19 0 .441 6
6 ロッテ 31 13 18 0 .419 6