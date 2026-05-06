中日 vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs 阪神
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-中日2勝（5/5 阪神3-7中日 (中日)、5/4 阪神3-7中日 (中日)、4/19 中日5-7阪神 (阪神)、4/18 中日3-4阪神 (阪神)、4/17 中日1-2阪神 (阪神)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 32 19 12 1 .613 -
2 ヤクルト 33 20 13 0 .606 0
3 巨人 32 17 15 0 .531 2
4 DeNA 31 15 15 1 .500 3
5 広島 29 10 17 2 .370 7
6 中日 31 11 20 0 .355 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 32 20 12 0 .625 -
2 ソフトバンク 31 17 14 0 .548 2
3 西武 34 16 17 1 .485 4
4 楽天 32 15 16 1 .484 4
5 日本ハム 34 15 19 0 .441 6
6 ロッテ 31 13 18 0 .419 6