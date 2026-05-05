【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。今月は、ご自身のアップデートにつながる「学びの星」が巡ってきています。お仕事のスキルアップはもちろん、以前から興味があった分野の勉強を始めたり、気になっていた本を手に取るのにとても良いタイミングです。ただ、思考が深まりやすいゆえに、少し考えすぎて不安が大きくなってしまうことも。そんな時はご友人と美味しいランチを楽しんだり、お酒の席などで上手にストレスを発散してくださいね。恋愛面では、シングルの方にとっては年上の方や、心から尊敬できるようなお相手とのご縁が生まれやすい時期。自然体のあなたでいることで、お互いの価値観などについて深く語り合えそうです。 パートナーがいる方は、お二人の将来について真面目に向き合えるチャンスの時。普段は胸の内に秘めていた思いや、改めて話せていなかった大切なテーマについて、素直な言葉で語り合えるはずですよ。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/