【四柱推命＊今月の運勢】2026年5月の運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年5月の運勢」（5月5日（火・祝）～6月4日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年5月の運勢を詳しく鑑定します。「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。周囲とのコミュニケーションを重ねる中で、ふと生まれたアイディアがお仕事の嬉しい展開へと直結していきそうな月。周囲からの注目度が高まり、チームを引っ張るような責任ある役割を任される機会に恵まれる予感も。その分プレッシャーを感じたり、物事が想定通りに進まず、もどかしさを抱える瞬間もあるかもしれません。今月は「急がば回れ」で結果を急がず、丁寧に進める意識が大切になってきます。恋愛面では、シングルの方は自ら動くことで運気を切り開いていける時。普段なら少し躊躇してしまうような集まりでも、フットワークを軽くして参加してみることで、思いがけないご縁を引き寄せられそうです。パートナーがいる方は、考え込みすぎて感情を溜め込んでしまったり、甘えたい気持ちが強くなって気づかないうちにワガママになってしまう傾向が。モヤモヤは溜め込まずに小出しにしながら、お相手にこまめに感謝を伝えることで、お二人の絆がさらに深まるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/