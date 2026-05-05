オリックス、3点リードで序盤を終える

1回裏にオリックスが3点先制。森友が2打点、西川が1打点を挙げリードを広げた。ロッテはここまで無得点。オリックスが3-0で序盤を終え、中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(指)西川 4(左)中川 5(捕)森友 6(一)シーモア 7(二)宜保 8(右)麦谷 9(遊)紅林 10(投)ジェリー

ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(中)髙部 4(一)ソト 5(指)ポランコ 6(遊)友杉 7(三)寺地 8(捕)佐藤 9(二)小川 10(投)ジャクソン

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 31 19 11 1 .633 -
2 ヤクルト 32 20 12 0 .625 0
3 巨人 31 16 15 0 .516 3
4 DeNA 30 15 15 0 .500 4
5 広島 28 10 17 1 .370 7
6 中日 30 10 20 0 .333 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 31 19 12 0 .613 -
2 ソフトバンク 30 16 14 0 .533 2
3 西武 33 16 16 1 .500 3
4 楽天 31 14 16 1 .467 4
5 日本ハム 33 15 18 0 .455 5
6 ロッテ 30 13 17 0 .433 5