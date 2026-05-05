オリックス、ロッテに5点リード

オリックスが序盤から着実に加点。1回裏に3点、6回裏にも2点を追加し、5-0とリードを広げた。森、西川、麦谷がそれぞれ打点を挙げ、攻撃を牽引している。ロッテはまだ無得点。

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