西武、序盤リードもソフトバンク猛追

2回裏に古賀悠の3ランで西武が先制、3点リード。3回表には近藤の2ランでソフトバンクが追い上げ、2点を返した。3回終了時点で西武が3-2と1点リードで、試合は序盤を終え中盤へ向かう。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)古賀悠 8(二)石井 9(遊)源田 10(投)渡邉

ソフトバンク: 1(中)周東 2(指)近藤 3(二)牧原大 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(左)笹川 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)松本晴

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