西武、序盤リードもソフトバンク猛追
2回裏に古賀悠の3ランで西武が先制、3点リード。3回表には近藤の2ランでソフトバンクが追い上げ、2点を返した。3回終了時点で西武が3-2と1点リードで、試合は序盤を終え中盤へ向かう。
【スタメン】
西武: 1(右)カナリオ 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)古賀悠 8(二)石井 9(遊)源田 10(投)渡邉
ソフトバンク: 1(中)周東 2(指)近藤 3(二)牧原大 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(左)笹川 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)松本晴
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|31
|19
|11
|1
|.633
|-
|2
|ヤクルト
|32
|20
|12
|0
|.625
|0
|3
|巨人
|31
|16
|15
|0
|.516
|3
|4
|DeNA
|30
|15
|15
|0
|.500
|4
|5
|広島
|28
|10
|17
|1
|.370
|7
|6
|中日
|30
|10
|20
|0
|.333
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|31
|19
|12
|0
|.613
|-
|2
|ソフトバンク
|30
|16
|14
|0
|.533
|2
|3
|西武
|33
|16
|16
|1
|.500
|3
|4
|楽天
|31
|14
|16
|1
|.467
|4
|5
|日本ハム
|33
|15
|18
|0
|.455
|5
|6
|ロッテ
|30
|13
|17
|0
|.433
|5