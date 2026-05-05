西武、序盤リードもソフトバンク猛追

2回裏に古賀悠の3ランで西武が先制、3点リード。3回表には近藤の2ランでソフトバンクが追い上げ、2点を返した。3回終了時点で西武が3-2と1点リードで、試合は序盤を終え中盤へ向かう。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)古賀悠 8(二)石井 9(遊)源田 10(投)渡邉

ソフトバンク: 1(中)周東 2(指)近藤 3(二)牧原大 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(左)笹川 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)松本晴

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 31 19 11 1 .633 -
2 ヤクルト 32 20 12 0 .625 0
3 巨人 31 16 15 0 .516 3
4 DeNA 30 15 15 0 .500 4
5 広島 28 10 17 1 .370 7
6 中日 30 10 20 0 .333 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 31 19 12 0 .613 -
2 ソフトバンク 30 16 14 0 .533 2
3 西武 33 16 16 1 .500 3
4 楽天 31 14 16 1 .467 4
5 日本ハム 33 15 18 0 .455 5
6 ロッテ 30 13 17 0 .433 5