ＤｅＮＡが3点リード、林・成瀬活躍

広島が2回に先制したが、ＤｅＮＡは4回に林の1号ソロを含む3得点で逆転。6回には成瀬の3打点でさらに2点を追加し、5-2とリードを広げた。広島は矢野の打点のみに留まっている。

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