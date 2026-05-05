中日が3点リードで序盤を終える

阪神が1回表に先制したが、中日が2回裏に追いつき、3回裏に一挙3点を追加して4-1とリードを広げた。中日は村松の活躍などで打線が繋がり、序盤を優位に進めている。

【スタメン】

中日: 1(右)カリステ 2(三)福永 3(遊)村松 4(左)細川 5(一)ボスラー 6(捕)石伊 7(中)土田 8(二)田中 9(投)金丸

阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)梅野 8(遊)小幡 9(投)早川

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 31 19 11 1 .633 -
2 ヤクルト 32 20 12 0 .625 0
3 巨人 31 16 15 0 .516 3
4 DeNA 30 15 15 0 .500 4
5 広島 28 10 17 1 .370 7
6 中日 30 10 20 0 .333 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 31 19 12 0 .613 -
2 ソフトバンク 30 16 14 0 .533 2
3 西武 33 16 16 1 .500 3
4 楽天 31 14 16 1 .467 4
5 日本ハム 33 15 18 0 .455 5
6 ロッテ 30 13 17 0 .433 5