中日が3点リードで序盤を終える
阪神が1回表に先制したが、中日が2回裏に追いつき、3回裏に一挙3点を追加して4-1とリードを広げた。中日は村松の活躍などで打線が繋がり、序盤を優位に進めている。
【スタメン】
中日: 1(右)カリステ 2(三)福永 3(遊)村松 4(左)細川 5(一)ボスラー 6(捕)石伊 7(中)土田 8(二)田中 9(投)金丸
阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)梅野 8(遊)小幡 9(投)早川
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|31
|19
|11
|1
|.633
|-
|2
|ヤクルト
|32
|20
|12
|0
|.625
|0
|3
|巨人
|31
|16
|15
|0
|.516
|3
|4
|DeNA
|30
|15
|15
|0
|.500
|4
|5
|広島
|28
|10
|17
|1
|.370
|7
|6
|中日
|30
|10
|20
|0
|.333
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|31
|19
|12
|0
|.613
|-
|2
|ソフトバンク
|30
|16
|14
|0
|.533
|2
|3
|西武
|33
|16
|16
|1
|.500
|3
|4
|楽天
|31
|14
|16
|1
|.467
|4
|5
|日本ハム
|33
|15
|18
|0
|.455
|5
|6
|ロッテ
|30
|13
|17
|0
|.433
|5