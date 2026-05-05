都市と地方では、生活スタイルの違いが思わぬ“ギャップ”として表れることがあります。特に帰省したときは、慣れていたはずの環境でも「こんなだったっけ？」と驚く場面も少なくありません。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、久しぶりの帰省で感じた“違い”にまつわるエピソードです。

迎えに来てくれた父の姿に、主人公は思わず言葉を失います。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった田舎クイズ「帰省した息子の『父さん、そりゃないよ』」

久しぶりに帰省した主人公。駅に到着すると、父親が車で迎えに来てくれていました。

再会を喜びつつ近づいたその瞬間、主人公は“ある違和感”に気づきます。

一見いつも通りの迎え――しかし、その光景は想像と大きく違っていました。

さて、主人公は父親のどんな点に驚いたのでしょうか？

① 宝くじでもあたったのか「高級車で迎えに来た」

② 何が父をそうしたのか「めちゃくちゃ老けてた」

③ 着てるだけましなのか「肌着だけで登場した」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

移動環境が“外出の基準”を変える

外出時のスタイルは、地域や生活スタイルによって基準が大きく変わります。特に車移動が中心の地域では、外に出る時間や人目に触れる機会が少ないため、都会と少し違う優先順位になることもあります。

その結果、都会の感覚では少し驚くようなスタイルでも、本人にとってはごく自然というケースも珍しくありません。

生活環境の違いが、そのまま価値観の違いとして表れる――そんな一幕です。

▶というわけで、今回の答えは③「肌着だけで登場した」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で父のリアクションまでチェック!!