ＤｅＮＡ、広島に６点リードで終盤へ

広島は初回に４点を先制するも、２回以降ＤｅＮＡ打線が爆発。２、３、４回と立て続けに得点し、５回終了時には１１対５とＤｅＮＡが６点リード。広島は５回に１点を返したが、ＤｅＮＡの猛攻を止めきれていない。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)三森　大貴 2(遊)京田　陽太 3(三)度会　隆輝 4(一)佐野　恵太 5(捕)山本　祐大 6(左)勝又　温史 7(右)蝦名　達夫 8(二)林　琢真 9(投)竹田　祐

広島: 1(左)秋山　翔吾 2(二)菊池　涼介 3(遊)小園　海斗 4(一)坂倉　将吾 5(右)野間　峻祥 6(中)平川　蓮 7(三)佐々木　泰 8(捕)持丸　泰輝 9(投)大瀬良　大地

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4