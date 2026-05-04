ロッテ・オリックス、3回終了0-0の投手戦
両チームとも序盤を無失点で終え、0対0のまま3回を終えた。ロッテ、オリックスともに打線は相手投手を打ちあぐね、互いに譲らない展開が続いている。試合は互いに得点のないまま中盤へと進む。
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|30
|19
|10
|1
|.655
|-
|2
|ヤクルト
|31
|19
|12
|0
|.613
|1
|3
|巨人
|30
|16
|14
|0
|.533
|3
|4
|DeNA
|29
|14
|15
|0
|.483
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|30
|18
|12
|0
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|29
|16
|13
|0
|.552
|1
|3
|西武
|32
|15
|16
|1
|.484
|3
|4
|日本ハム
|32
|15
|17
|0
|.469
|4
|5
|ロッテ
|29
|13
|16
|0
|.448
|4
|5
|楽天
|30
|13
|16
|1
|.448
|4