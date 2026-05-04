楽天 vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs 日本ハム
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム1勝-楽天4勝（4/23 日本ハム3-2楽天 (日本ハム)、4/22 日本ハム4-5楽天 (楽天)、4/21 日本ハム1-3楽天 (楽天)、4/9 楽天4-2日本ハム (楽天)、4/8 楽天1-0日本ハム (楽天)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4