ＤｅＮＡが広島に逆転勝利

先発投手：ＤｅＮＡは竹田祐が6回5失点の好投（5安打4奪三振）、広島の大瀬良大地は2回1/3回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：広島が4点を追加 2回裏：ＤｅＮＡが4点を追加 3回裏：ＤｅＮＡが2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの蝦名達夫が1本塁打、3打点、3安打、2得点の活躍、ＤｅＮＡの勝又温史が4打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡの林琢真が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4