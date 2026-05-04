ＤｅＮＡが2点リード、激しい点の取り合い
1回表に広島が4点先制も、2回裏にＤｅＮＡが4点返して同点、さらに3回裏に2点を追加し逆転。ＤｅＮＡが4-0-0対0-4-2の展開で、6-4とリードして序盤を終えた。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(中)三森 2(遊)京田 3(三)度会 4(一)佐野 5(捕)山本 6(左)勝又 7(右)蝦名 8(二)林 9(投)竹田
広島: 1(左)秋山 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)坂倉 5(右)野間 6(中)平川 7(三)佐々木 8(捕)持丸 9(投)大瀬良
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|30
|19
|10
|1
|.655
|-
|2
|ヤクルト
|31
|19
|12
|0
|.613
|1
|3
|巨人
|30
|16
|14
|0
|.533
|3
|4
|DeNA
|29
|14
|15
|0
|.483
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|30
|18
|12
|0
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|29
|16
|13
|0
|.552
|1
|3
|西武
|32
|15
|16
|1
|.484
|3
|4
|日本ハム
|32
|15
|17
|0
|.469
|4
|5
|ロッテ
|29
|13
|16
|0
|.448
|4
|5
|楽天
|30
|13
|16
|1
|.448
|4