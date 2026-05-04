ＤｅＮＡが2点リード、激しい点の取り合い

1回表に広島が4点先制も、2回裏にＤｅＮＡが4点返して同点、さらに3回裏に2点を追加し逆転。ＤｅＮＡが4-0-0対0-4-2の展開で、6-4とリードして序盤を終えた。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)三森 2(遊)京田 3(三)度会 4(一)佐野 5(捕)山本 6(左)勝又 7(右)蝦名 8(二)林 9(投)竹田

広島: 1(左)秋山 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)坂倉 5(右)野間 6(中)平川 7(三)佐々木 8(捕)持丸 9(投)大瀬良

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4