西武、序盤で7点リード
西武が1回裏に4点、2回裏に2点、3回裏に1点を挙げ、序盤を終えてソフトバンクに7点差をつけている。両チームとも、この3イニングで得点に結びついたのは西武のみ。西武はカナリオ、小島も得点に貢献した。
【スタメン】
西武: 1(右)カナリオ 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)小島 8(二)石井 9(遊)滝澤 10(投)菅井
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(二)牧原大 4(一)栗原 5(右)柳町 6(遊)今宮 7(指)中村晃 8(三)野村 9(捕)海野 10(投)徐
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|30
|19
|10
|1
|.655
|-
|2
|ヤクルト
|31
|19
|12
|0
|.613
|1
|3
|巨人
|30
|16
|14
|0
|.533
|3
|4
|DeNA
|29
|14
|15
|0
|.483
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|30
|18
|12
|0
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|29
|16
|13
|0
|.552
|1
|3
|西武
|32
|15
|16
|1
|.484
|3
|4
|日本ハム
|32
|15
|17
|0
|.469
|4
|5
|ロッテ
|29
|13
|16
|0
|.448
|4
|5
|楽天
|30
|13
|16
|1
|.448
|4