西武、序盤で7点リード

西武が1回裏に4点、2回裏に2点、3回裏に1点を挙げ、序盤を終えてソフトバンクに7点差をつけている。両チームとも、この3イニングで得点に結びついたのは西武のみ。西武はカナリオ、小島も得点に貢献した。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)林安可 6(三)平沢 7(捕)小島 8(二)石井 9(遊)滝澤 10(投)菅井

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(二)牧原大 4(一)栗原 5(右)柳町 6(遊)今宮 7(指)中村晃 8(三)野村 9(捕)海野 10(投)徐

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4