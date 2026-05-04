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2026.05.04 18:00 ベルーナドーム
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OUT
9番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
ソ0-4西
8番 石井 一成 レフトヒット 西武得点！ ソ 0-4 西 ランナー：1、3塁
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OUT
ソ0-3西
7番 小島 大河 セカンドヒット 西武得点！ ソ 0-3 西 ランナー：1、3塁
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OUT
6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 林 安可 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
ソ0-2西
4番 Ｔ・ネビン レフトホームラン 西武得点！ ソ 0-2 西
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OUT
3番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 西川 愛也 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 柳町 達 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
3番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 近藤 健介 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 周東 佑京 レフトフライ 1アウト
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