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2026.05.04 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 1 0
西武西 4 4 6 0

  • OUT

    9番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    ソ0-4西

    8番 石井 一成 レフトヒット 西武得点！ ソ 0-4 西 ランナー：1、3塁

  • OUT

    ソ0-3西

    7番 小島 大河 セカンドヒット 西武得点！ ソ 0-3 西 ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 林 安可 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    ソ0-2西

    4番 Ｔ・ネビン レフトホームラン 西武得点！ ソ 0-2 西

  • OUT

    3番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 西川 愛也 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 柳町 達 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 近藤 健介 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 周東 佑京 レフトフライ 1アウト

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