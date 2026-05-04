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阪3-5中
5番 石伊 雄太 レフトホームラン 中日得点！ 阪 3-5 中
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OUT
4番 細川 成也 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 小幡 竜平 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 前川 右京 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
3番 村松 開人 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
2番 福永 裕基 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 Ｏ・カリステ レフトフライ 1アウト
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2番 中野 拓夢 ファーストゴロ 3アウト
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1番 髙寺 望夢 フォアボール ランナー：1、2塁
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ショート 村松 開人が落球 ランナー：1塁
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OUT
9番 門別 啓人 ショートエラー ランナー：1塁
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8番 伏見 寅威 ショートゴロ 2アウト
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7番 小幡 竜平 見逃し三振 1アウト
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9番 中西 聖輝 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 田中 幹也 フォアボール ランナー：1塁
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7番 鵜飼 航丞 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 Ｊ・ボスラー ライトフライ 1アウト
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6番 前川 右京 空振り三振 3アウト
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5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁
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中西 聖輝 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁
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2番 中野 拓夢 見逃し三振 1アウト
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5番 石伊 雄太 ライトフライ 3アウト
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4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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3番 村松 開人 レフトヒット ランナー：1、2塁
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2番 福永 裕基 セカンドフライ 2アウト
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1番 Ｏ・カリステ フォアボール ランナー：1塁
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9番 中西 聖輝 空振り三振 1アウト
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1番 髙寺 望夢 空振り三振 3アウト
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9番 門別 啓人 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 伏見 寅威 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 田中 幹也 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 鵜飼 航丞 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 Ｊ・ボスラー ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 石伊 雄太 ショートゴロ 1アウト
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OUT
阪3-4中
4番 細川 成也 右中間ホームラン 中日得点！ 阪 3-4 中
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OUT
3番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
阪3-1中
2番 福永 裕基 センターヒット 中日得点！ 阪 3-1 中 ランナー：1塁
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1番 Ｏ・カリステ センターツーベースヒット ランナー：2塁
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7番 小幡 竜平 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
阪3-0中
6番 前川 右京 センターツーベースヒット 阪神得点！ 阪 3-0 中 ランナー：2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁
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3番 森下 翔太 レフトフライ 2アウト
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2番 中野 拓夢 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 髙寺 望夢 センターヒット ランナー：1塁
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