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2026.05.04 14:30 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 3 0 0 0 0 3 3 0
中日 4 0 0 0 1 5 6 1
  • OUT

    阪3-5中

    5番 石伊 雄太 レフトホームラン 中日得点！ 阪 3-5 中

  • OUT

    4番 細川 成也 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 小幡 竜平 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 村松 開人 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 福永 裕基 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 Ｏ・カリステ レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 髙寺 望夢 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    ショート 村松 開人が落球 ランナー：1塁

  • OUT

    9番 門別 啓人 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    8番 伏見 寅威 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 小幡 竜平 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    9番 中西 聖輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 田中 幹也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 鵜飼 航丞 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 Ｊ・ボスラー ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    中西 聖輝 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 石伊 雄太 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 村松 開人 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 福永 裕基 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    1番 Ｏ・カリステ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 中西 聖輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 髙寺 望夢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 門別 啓人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 伏見 寅威 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 田中 幹也 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 鵜飼 航丞 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 Ｊ・ボスラー ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 石伊 雄太 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    阪3-4中

    4番 細川 成也 右中間ホームラン 中日得点！ 阪 3-4 中

  • OUT

    3番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    阪3-1中

    2番 福永 裕基 センターヒット 中日得点！ 阪 3-1 中 ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ｏ・カリステ センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 小幡 竜平 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    阪3-0中

    6番 前川 右京 センターツーベースヒット 阪神得点！ 阪 3-0 中 ランナー：2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 髙寺 望夢 センターヒット ランナー：1塁

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