楽天、ソフトバンクに7-0で完封勝利

先発投手：楽天は早川隆久が7回0失点の好投（3安打9奪三振）、ソフトバンクの前田悠伍は5回0失点 得点経過： 7回表：楽天が1点を追加 8回表：楽天が2点を追加 9回表：楽天が4点を追加 注目選手：ソフトバンクの牧原大成が3安打の活躍、楽天の村林一輝が4打点、3安打の活躍、楽天の辰己涼介が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 29 18 10 1 .643 -
2 ヤクルト 30 19 11 0 .633 0
3 巨人 29 16 13 0 .552 2
4 DeNA 28 13 15 0 .464 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 29 18 11 0 .621 -
2 ソフトバンク 28 16 12 0 .571 1
3 西武 31 15 15 1 .500 3
4 日本ハム 31 14 17 0 .452 5
5 ロッテ 28 12 16 0 .429 5
5 楽天 29 12 16 1 .429 5