楽天、ソフトバンクに7-0で完封勝利

先発投手：楽天は早川隆久が7回0失点の好投（3安打9奪三振）、ソフトバンクの前田悠伍は5回0失点 得点経過： 7回表：楽天が1点を追加 8回表：楽天が2点を追加 9回表：楽天が4点を追加 注目選手：ソフトバンクの牧原大成が3安打の活躍、楽天の村林一輝が4打点、3安打の活躍、楽天の辰己涼介が2得点の活躍。

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