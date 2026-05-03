ＤｅＮＡ、宮﨑・佐野の活躍で3点リード
ＤｅＮＡは3回表に宮﨑の2点適時打、5回表に佐野の適時打で3点を先制。投打がかみ合い、ヤクルト打線を無失点に抑えている。宮﨑は本塁打を含む3安打2打点と打線を牽引。6回を終え3-0でリード。
【スタメン】
ヤクルト: 1(右)増田 珠 2(中)岩田 幸宏 3(左)Ｄ・サンタナ 4(一)茂木 栄五郎 5(二)内山 壮真 6(遊)武岡 龍世 7(捕)古賀 優大 8(投)Ｎ・ウォルターズ 9(三)田中 陽翔
ＤｅＮＡ: 1(中)三森 大貴 2(左)度会 隆輝 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)Ｃ・ヒュンメル 6(捕)山本 祐大 7(遊)京田 陽太 8(二)林 琢真 9(投)石田 裕太郎
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
|差
|1
|阪神
|29
|18
|10
|1
|.643
|-
|2
|ヤクルト
|30
|19
|11
|0
|.633
|0
|3
|巨人
|29
|16
|13
|0
|.552
|2
|4
|DeNA
|28
|13
|15
|0
|.464
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|29
|18
|11
|0
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|3
|西武
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|4
|日本ハム
|31
|14
|17
|0
|.452
|5
|5
|ロッテ
|28
|12
|16
|0
|.429
|5
|5
|楽天
|29
|12
|16
|1
|.429
|5