ＤｅＮＡ、宮﨑・佐野の活躍で3点リード

ＤｅＮＡは3回表に宮﨑の2点適時打、5回表に佐野の適時打で3点を先制。投打がかみ合い、ヤクルト打線を無失点に抑えている。宮﨑は本塁打を含む3安打2打点と打線を牽引。6回を終え3-0でリード。

【スタメン】

ヤクルト: 1(右)増田　珠 2(中)岩田　幸宏 3(左)Ｄ・サンタナ 4(一)茂木　栄五郎 5(二)内山　壮真 6(遊)武岡　龍世 7(捕)古賀　優大 8(投)Ｎ・ウォルターズ 9(三)田中　陽翔

ＤｅＮＡ: 1(中)三森　大貴 2(左)度会　隆輝 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(右)Ｃ・ヒュンメル 6(捕)山本　祐大 7(遊)京田　陽太 8(二)林　琢真 9(投)石田　裕太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 29 18 10 1 .643 -
2 ヤクルト 30 19 11 0 .633 0
3 巨人 29 16 13 0 .552 2
4 DeNA 28 13 15 0 .464 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 29 18 11 0 .621 -
2 ソフトバンク 28 16 12 0 .571 1
3 西武 31 15 15 1 .500 3
4 日本ハム 31 14 17 0 .452 5
5 ロッテ 28 12 16 0 .429 5
5 楽天 29 12 16 1 .429 5