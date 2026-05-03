ＤｅＮＡ、宮﨑・佐野の活躍で3点リード

ＤｅＮＡは3回表に宮﨑の2点適時打、5回表に佐野の適時打で3点を先制。投打がかみ合い、ヤクルト打線を無失点に抑えている。宮﨑は本塁打を含む3安打2打点と打線を牽引。6回を終え3-0でリード。

【スタメン】

ヤクルト: 1(右)増田 珠 2(中)岩田 幸宏 3(左)Ｄ・サンタナ 4(一)茂木 栄五郎 5(二)内山 壮真 6(遊)武岡 龍世 7(捕)古賀 優大 8(投)Ｎ・ウォルターズ 9(三)田中 陽翔

ＤｅＮＡ: 1(中)三森 大貴 2(左)度会 隆輝 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)Ｃ・ヒュンメル 6(捕)山本 祐大 7(遊)京田 陽太 8(二)林 琢真 9(投)石田 裕太郎

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