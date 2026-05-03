ＤｅＮＡが２点リードで中盤へ
ＤｅＮＡは３回表に佐野、宮﨑のタイムリーで２点を奪い先制。ヤクルトはＤｅＮＡの反撃を断ち切れているが、序盤を終えて０対２で追いかける展開となった。
【スタメン】
ヤクルト: 1(右)増田 2(中)岩田 3(左)サンタナ 4(一)茂木 5(二)内山 6(遊)武岡 7(捕)古賀 8(投)ウォルターズ 9(三)田中
ＤｅＮＡ: 1(中)三森 2(左)度会 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)ヒュンメル 6(捕)山本 7(遊)京田 8(二)林 9(投)石田裕
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|29
|18
|10
|1
|.643
|-
|2
|ヤクルト
|30
|19
|11
|0
|.633
|0
|3
|巨人
|29
|16
|13
|0
|.552
|2
|4
|DeNA
|28
|13
|15
|0
|.464
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|29
|18
|11
|0
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|3
|西武
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|4
|日本ハム
|31
|14
|17
|0
|.452
|5
|5
|ロッテ
|28
|12
|16
|0
|.429
|5
|5
|楽天
|29
|12
|16
|1
|.429
|5