ＤｅＮＡが２点リードで中盤へ

ＤｅＮＡは３回表に佐野、宮﨑のタイムリーで２点を奪い先制。ヤクルトはＤｅＮＡの反撃を断ち切れているが、序盤を終えて０対２で追いかける展開となった。

【スタメン】

ヤクルト: 1(右)増田 2(中)岩田 3(左)サンタナ 4(一)茂木 5(二)内山 6(遊)武岡 7(捕)古賀 8(投)ウォルターズ 9(三)田中

ＤｅＮＡ: 1(中)三森 2(左)度会 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)ヒュンメル 6(捕)山本 7(遊)京田 8(二)林 9(投)石田裕

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 29 18 10 1 .643 -
2 ヤクルト 30 19 11 0 .633 0
3 巨人 29 16 13 0 .552 2
4 DeNA 28 13 15 0 .464 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 29 18 11 0 .621 -
2 ソフトバンク 28 16 12 0 .571 1
3 西武 31 15 15 1 .500 3
4 日本ハム 31 14 17 0 .452 5
5 ロッテ 28 12 16 0 .429 5
5 楽天 29 12 16 1 .429 5