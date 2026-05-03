ＤｅＮＡ、ヤクルトに10点差で快勝

ＤｅＮＡは石田　裕太郎が6回0失点の好投（6安打5奪三振）、ヤクルトのＮ・ウォルターズは5回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：ＤｅＮＡが2点を追加 5回表：ＤｅＮＡが1点を追加 7回表：ＤｅＮＡが2点を追加 注目選手：ヤクルトの武岡　龍世が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの度会　隆輝が1本塁打、3打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡの宮﨑　敏郎が1本塁打、3打点、5安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 30 19 10 1 .655 -
2 ヤクルト 31 19 12 0 .613 1
3 巨人 30 16 14 0 .533 3
4 DeNA 29 14 15 0 .483 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 30 18 12 0 .600 -
2 ソフトバンク 29 16 13 0 .552 1
3 西武 32 15 16 1 .484 3
4 日本ハム 32 15 17 0 .469 4
5 ロッテ 29 13 16 0 .448 4
5 楽天 30 13 16 1 .448 4