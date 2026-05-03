ＤｅＮＡ、ヤクルトに10点差で快勝
ＤｅＮＡは石田 裕太郎が6回0失点の好投（6安打5奪三振）、ヤクルトのＮ・ウォルターズは5回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：ＤｅＮＡが2点を追加 5回表：ＤｅＮＡが1点を追加 7回表：ＤｅＮＡが2点を追加 注目選手：ヤクルトの武岡 龍世が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの度会 隆輝が1本塁打、3打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡの宮﨑 敏郎が1本塁打、3打点、5安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|30
|19
|10
|1
|.655
|-
|2
|ヤクルト
|31
|19
|12
|0
|.613
|1
|3
|巨人
|30
|16
|14
|0
|.533
|3
|4
|DeNA
|29
|14
|15
|0
|.483
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|30
|18
|12
|0
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|29
|16
|13
|0
|.552
|1
|3
|西武
|32
|15
|16
|1
|.484
|3
|4
|日本ハム
|32
|15
|17
|0
|.469
|4
|5
|ロッテ
|29
|13
|16
|0
|.448
|4
|5
|楽天
|30
|13
|16
|1
|.448
|4