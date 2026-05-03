阪神、3点リードで後半戦へ

巨人は無得点が続く。阪神は4回裏に1点、6回裏に2点を追加しリードを広げた。佐藤輝明の打点と中野拓夢の活躍が光り、3点差で試合は7回へ進む。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 29 18 10 1 .643 -
2 ヤクルト 30 19 11 0 .633 0
3 巨人 29 16 13 0 .552 2
4 DeNA 28 13 15 0 .464 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 29 18 11 0 .621 -
2 ソフトバンク 28 16 12 0 .571 1
3 西武 31 15 15 1 .500 3
4 日本ハム 31 14 17 0 .452 5
5 ロッテ 28 12 16 0 .429 5
5 楽天 29 12 16 1 .429 5