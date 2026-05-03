ロッテ、序盤で5点リード
ロッテが1回裏に2点、2回裏に2点、3回裏に1点を重ね、序盤を終えて西武に5点差をつけた。藤原のホームランなどで得点を重ね、リードを広げている。
【スタメン】
ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(一)ソト 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(中)愛斗 7(遊)友杉 8(捕)松川 9(二)小川 10(投)毛利
西武: 1(右)カナリオ 2(中)西川 3(一)長谷川 4(指)ネビン 5(左)岸 6(三)平沢 7(捕)古賀悠 8(遊)滝澤 9(二)石井 10(投)平良
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
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|18
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|16
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|.552
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|15
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|5
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|10
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|9
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|.310
|9
|順位
|チーム
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|オリックス
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|18
|11
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|.621
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|ソフトバンク
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|16
|12
|0
|.571
|1
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|西武
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|3
|4
|日本ハム
|31
|14
|17
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|.452
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|ロッテ
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