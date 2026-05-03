日本ハムがオリックスに3-0で完封勝利
先発投手：日本ハムの北山亘基が9回0失点の好投（3安打7奪三振）、オリックスの九里亜蓮は6回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：日本ハムが2点を追加 6回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの万波中正が1本塁打の活躍、日本ハムのF・レイエスが3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|29
|18
|10
|1
|.643
|-
|2
|ヤクルト
|30
|19
|11
|0
|.633
|0
|3
|巨人
|29
|16
|13
|0
|.552
|2
|4
|DeNA
|28
|13
|15
|0
|.464
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|29
|18
|11
|0
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|3
|西武
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|4
|日本ハム
|31
|14
|17
|0
|.452
|5
|5
|ロッテ
|28
|12
|16
|0
|.429
|5
|5
|楽天
|29
|12
|16
|1
|.429
|5