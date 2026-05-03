職場では、ちょっとした常識の違いがズレを生むことがあります。言葉の受け取り方ひとつで、想定外の行動につながることも。

今回は、人気漫画「#やばい後輩」から、“常識のズレ”が生んだ驚きの出来事を描いたエピソードです。一見すると問題なさそうなやり取りですが、その裏では思いもよらない解釈が進んでいました。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった職場クイズ「“充電していい？”の解釈は？」

会社で「充電してもいいですか？」と聞いてきた後輩。仕事で使うスマホかな？ と思い、先輩はあっさり許可します。

しかし翌日、出社した先輩が目にしたのは、想像を大きく超える“充電風景”でした。

さて、後輩が会社で充電していたものは何だったのでしょうか。

① 「親孝行?」両親のスマートフォン2台

② 「通勤用?」携帯ゲーム機

③ 「週末用?」ポータブル電源

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

言葉の解釈ひとつでズレは広がる

「充電していい？」という一言でも、人によって想定する範囲は大きく異なります。今回のように、前提の共有がないまま許可してしまうと、思わぬ方向に話が進むことも。

特に新しい環境では、常識のズレが表面化しやすいもの。些細なやり取りでも、具体的な条件をすり合わせておく重要性を感じさせるエピソードです。

▶というわけで、今回の答えは③ 「週末用?」ポータブル電源でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で圧倒的に厚かましい後輩の様子をチェック!!