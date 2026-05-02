日本ハムが4点リードで中盤へ

1回裏に打者一巡の猛攻で4点を先制した日本ハム。オリックスは2回表にシーモアの2ランで2点差としたが、直後の2回裏に1点、3回裏にも1点を追加され、4-2で日本ハムがリードして序盤を終えた。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 2(中)カストロ 3(左)野村 4(三)郡司 5(指)レイエス 6(一)清宮幸 7(右)万波 8(二)奈良間 9(捕)田宮 10(投)古林

オリックス: 1(中)渡部 2(三)宗 3(指)西川 4(二)太田 5(左)中川 6(捕)森友 7(一)シーモア 8(右)来田 9(遊)紅林 10(投)エスピノーザ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4