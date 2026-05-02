2026年5月の運勢ランキング「数秘術占い」で分かる今月1位の運気は？ あなたの運勢順位は幸運or要注意!?【今月の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い・2026年5月の「数秘術運勢ランキング」を公開！ 生年月日から算出する「運命数」に基づき、今月の運勢をランキング形式で解説します。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さんが監修。仕事運や恋愛運、金運をアップさせ、より良い1カ月を過ごすためのアドバイスを紹介します。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1カ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年5月の運勢ランキングをチェックしましょう！何をやっていても楽しめる時期。ポジティブな気持ちでいると、あなたのもとに人が多く集まってくることでしょう。自分ができることを披露したり、食事など振る舞ったりしてあげると良いかも。小旅行もおすすめです。景色や建物など観たかったものを眼の前にすると、情熱がわいてくるようです。安定した生活をするための準備をしていくようです。出費は多くなるかもしれませんが、どれもこれも必要なものを揃えることができるでしょう。今月は、周りに合わせるよりも、自分のしたいことや考えを明確にして、実行していくと良いかも。芸術や自然を感じられるものに触れるとさらに運気アップ。コツコツとやってきた行いが認められるなど、一定の成果が得られるようです。家族や恋人からも褒められて、頑張って良かったと思えることでしょう。今月はそんな自分にご褒美を。気になるイベントなどに出かけてみると、感性も磨かれさらに魅力的な人になれるようです。これまで思い通りにならなかったことが、ようやく順調に動き出しそう。調子も上がってきて、仕事や勉強、恋愛に対しても積極的になれるようです。長く片思いをしていたのであれば、区切りをつけるタイミング。誠実な想いを伝えるようにしてみましょう。この時期からダイエットなどを始めるのもアリ。周りの人たちとの絆が深まっていくようです。お互いが相手に思っていることなど、素直に打ち明けてみましょう。夢や目標を共有する場合もあるでしょう。お互いの能力を持ち寄って頑張っていく過程に、どこか美しさや儚さを感じるかも。昼と夜で別な動きをする場合もあるようです。身体のバランスを保つ工夫をしましょう。ちょっとした苦労などあるかもしれませんが、仲間や恋人の優しさを感じられるなど、心が温まっていくような幸せもあるようです。この時期は、遊びや趣味など興味関心があるものは、どんどんやってみると良いでしょう。広く浅く色々なことをやってみると、その中で自分に合うものが見つかっていくようです。責任感をともなう仕事を任されるなど、プレッシャーに感じることがありそう。自分の思い通りにいかないと、焦ってしまうかもしれませんが、今は試練の時だと思って、できることをコツコツ行っていくと良いでしょう。気分転換にウォーキングやジョギングなどすると◎ 身体を一定のリズムで動かすと感情も整ってくるようです。急な予定変更が多くなるなど、バタバタしやすいようです。しっかり計画したものを変えることになると、ついイラッとしてしまうかも。今は無理かもしれませんが、後で使えたり役立てたりできそうなので、あまり落ち込まないようにしましょう。音楽を聞いたり、歌ったり絵を描いたり、自分の想いを芸術で表現してみると良いかも。今月は、一人の時間を多く持ちたいと思うようです。にぎやかな場所や、アクティブすぎる人たちに囲まれていると、「これが自分の求めていたものなのか？」と自問自答を繰り返すことになりそう。それよりは、自分らしいライフスタイルを確立し、やりたいことをひたすらコツコツ行っていく方が満足度の高い日々になるようです。2026年5月の運気は、新しい環境や暮らしにも慣れてきて、仲間や友人と過ごすのも楽しくなってくるようです。色々な話をしていくと、心が通い合う瞬間も多くなることでしょう。お互いのウィークポイントも認め合えるような関係性を築いていきましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/