日本ハム、4点リードで後半戦へ
オリックスが先制するも、日本ハムは3回に3点、4回と6回にも追加点を奪い、5-1とリードを広げた。日本ハムはカストロ、万波が本塁打を放ち、打線が活発。オリックスは西川が1打点を挙げるも、反撃はここまで。
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|27
|17
|9
|1
|.654
|-
|2
|ヤクルト
|28
|17
|11
|0
|.607
|1
|3
|巨人
|27
|15
|12
|0
|.556
|2
|4
|DeNA
|26
|13
|13
|0
|.500
|4
|5
|広島
|25
|9
|15
|1
|.375
|7
|6
|中日
|27
|8
|19
|0
|.296
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|29
|13
|15
|1
|.464
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|29
|13
|16
|0
|.448
|5