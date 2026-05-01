「SNSを制するものは推し活を制す」と言われるほど、推し活においてSNSは欠かせない存在です。しかし、XやInstagramの情報は流れるスピードが速く、追いきれずに見逃してしまうことも少なくありません。

今回は、「デジタルは苦手だけど推しを全力で応援したい!」という大人世代に向けたスマホ実用書『スマホで100倍楽しくなる! 50歳からの推し活入門』(インプレス)より、XやInstagramで情報を効率的に収集する方法をご紹介します。

推し活はもちろん、日常の情報収集や整理にも役立つテクニックです。

推しの情報を効率的に収集しよう

Xの「リスト」で情報を仕分け見逃したくないニュースを最優先に

Xの「リスト機能」は、推し活にとても便利な整理術です。推し本人のアカウントや公式情報をひとつのリストにまとめておくと、余計な投稿に惑わされず、大切なニュースだけを効率よくチェックできます。

たとえば「推し公式」「イベント情報」などテーマ別に分けるのもおすすめ。リストは「非公開」にも設定できるので、自分だけの秘密のタイムラインとして安心して楽しめますよ。

Instagramは「お気に入り」で推しを優先表示

Instagramにはリスト機能はありませんが、「お気に入り」機能を使えば、推し関連の投稿をタイムラインの上位に優先して表示させることができます。それぞれのSNSの特性を上手に生かして、毎日の情報チェックをもっと気軽に、快適に楽しみましょう。

Xで推し活専用リストを作ろう

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