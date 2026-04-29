オリックス、ソフトバンクに1点差で競り勝つ

先発投手：オリックスは田嶋大樹が5回2/3を3失点（5安打6奪三振）と粘投、ソフトバンクの大関友久は4回2失点で降板 得点経過： 2回裏：オリックスが1点を追加 3回裏：オリックスが1点を追加 4回裏：オリックスが1点を追加 注目選手：オリックスの紅林弘太郎が1本塁打、B・シーモアが2打点、中川圭太が3安打2得点の活躍。

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