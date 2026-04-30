ヤクルト vs 阪神の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 阪神
  • 開催球場：明治神宮野球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神3勝-ヤクルト2勝（4/29 阪神2-0ヤクルト (阪神)、4/28 阪神5-10ヤクルト (ヤクルト)、4/8 ヤクルト3-2阪神 (ヤクルト)、4/7 ヤクルト3-9阪神 (阪神)、10/2 ヤクルト2-6阪神 (阪神)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 26 16 9 1 .640 -
2 ヤクルト 27 17 10 0 .630 0
3 巨人 26 15 11 0 .577 1
4 DeNA 25 12 13 0 .480 4
5 広島 24 8 15 1 .348 7
6 中日 26 8 18 0 .308 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 28 13 14 1 .481 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 28 12 16 0 .429 5