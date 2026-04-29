Bialystocks甫木元空、卒業後も脚本を見せ続けた恩師・青山真治監督との師弟関係「本当に友達みたいに付き合ってくれた」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。ゲストの人生に刻まれた「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、ポップデュオ「Bialystocks（ビアリストックス）」のボーカルであり、映画監督としても活動する甫木元空（ほきもと・そら）さんをゲストに迎えました。この記事では、美大生時代を振り返った放送の内容をお届けします。

1992年、埼玉県生まれの甫木元さん。多摩美術大学映像演劇学科卒業。2016年に青山真治プロデュースで、甫木元さんが監督・脚本・音楽をつとめた「はるねこ」で長編映画デビュー。2019年にはバンド「Bialystocks」を結成。映画、音楽、小説などジャンルにとらわれない横断的な活動を続けています。今年7月には日本武道館公演も控えるなど、今最も注目を集めるアーティストの1人です。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。甫木元さんの1つ目のモーメントは「2009年、屋久島への旅」でした。

こっちのけんと：続いて、甫木元さんの人生2つ目のモーメントは！

甫木元：「2012年、自分の恩師の先生との出会い」です。映画監督の青山真治監督が赴任してきて。青山さんは映画だけじゃなくバンドもやっていましたし、音楽も造詣が深くて、本当に“表現”全体を教えてもらいました。

こっちのけんと：甫木元さんとしての入り口は映像から？

甫木元：母親が家でピアノの先生をやっていて、小学校のときに習っていたんですけど……母が怖すぎて（笑）。皿洗いをしながら、遠くから「あ、今の違う」みたいに言われるのが、3～4歳にして心折れてしまって（笑）。でも、父親が舞台のミュージカルの演奏をしていたので、“何かを表現する人”が身近にいたのは大きかったのかもしれません。

こっちのけんと：青山監督といえば、うちの兄（菅田将暉）も「共喰い」という映画でお世話になっていて。何かご縁を感じて、今、ジーンときてます。

甫木元：ちょうど「共喰い」が公開する年（2013年）とかだったと思います。「青山ゼミ」では、みんな「脚本とにかく書け」と言われて。持っている個性みたいなものを潰さずに、育ててくれるのがすごい得意な人で。夏に青山さんが監督して、全部学生スタッフ・学生役者で短編を撮るのが一番の勉強になりました。物作りとの距離感とかコミュニケーションの仕方とか、いろんなことを教えてもらいましたね。

こっちのけんと：どのくらい作るもんなんですか？

甫木元：僕は年に1本、脚本を準備して映画を撮って。卒業してからも、青山さんが亡くなるまでずっと脚本を見せ続けていました。だんだん青山さんも、本当に友達みたいに付き合ってくれて。卒業制作を見せたときに「卒業した後どうするんだ」って言って、青山さんがプロデューサーで劇場公開作品（「はるねこ」）を作る機会を僕にくれて。そのときに「CDと脚本、俺のところ持ってこい」って言われたんです。

こっちのけんと：CD？

甫木元：僕がカラオケでQueenか何かを歌っていたのを聴いて、「この声は残したほうがいい」と思ってくれたらしくて。「何でもいいから曲を入れたCDと脚本を持ってこい」と言われて。そこで初めて曲を作ることになるんです。

こっちのけんと：ここで音楽になるんですね！

甫木元：監督に、映画と音楽の背中を押してもらったというか、（成長をするために）崖に突き落としてもらった感じはすごくありますね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT